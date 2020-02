Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, spirito da grande squadra, Maiano si prende la vittoria sul San Filippo Neri: "Tre punti importanti contro un avversario forte e determinato. Stefano Sorrentino? Un piacere e un onore affrontarlo"

L'Atletico Argentina resta in testa solitaria al campionato di Seconda Categoria, grazie alla 1-0 sul campo del San Filippo Neri firmato da bomber Daddi.

Una vittoria sofferta da grande squadra per i rossoneri che preparano a vivere un girone di ritorno emozionante in chiave promozione diretta. Al nostro quotidiano online mister Christian Maiano analizza quanto può essere importante il colpo in casa dei giallorossi:

"E' stata una partita difficile contro un avversario molto forte e determinato. Abbiamo sofferto molto nel primo tempo ma nel secondo siamo usciti e abbiamo portato a casa i tre punti. Credo sia stata una vittoria importante, perché fatta su un campo difficilissimo e perché ci dà la consapevolezza che sappiamo soffrire. Il rientro dalla sosta è difficoltoso per tutti perché devi ritrovare il ritmo partita, ma francamente credo sia stato positivo anche perché abbiamo finito la partita bene sotto il piano fisico e a livello mentale siamo stati in partita per tutta la durata".

Il tecnico fa i complimenti ai propri giocatori: "Sul punteggio di 1-0 dopo pochi minuti dal vantaggio, abbiamo avuto la palla per fare il secondo gol ma non realizzando la giocata giusta. Così abbiamo dovuto sudarsela fino alla fine. Per la condotta della partita e valutando il nostro avversario posso solo che elogiare i miei giocatori".

Stefano Sorrentino è andato subito in rete con la maglia del Cervo FC e Maiano regala il suo commento: "Stefano Sorrentino è sicuramente un giocatore importante, porterà molto all'interno del gruppo del Cervo e credo porterà molto interesse verso il campionato di seconda categoria. Sarà un piacere e un onore poterci giocare contro. Credo che il campionato sarà aperto fino alla fine e sarà combattuto tra tutte le prime cinque squadre del campionato".