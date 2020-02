SERIE D - 23a GIORNATA -

BRA-SANREMESE 1-1

La Sanremese non riesce ad uscire dal tunnel dove è entrata in questo nuovo anno, con soli due punti realizzati in sei partite.

Sul campo del Bra i biancoazzurri passano in vantaggio con De Julis, che sigla la prima rete con la nuova maglia, ma un minuto dopo viene ripresa dai giallorossi: riviviamo tutto quello che è successo negli highlights del match realizzati da Nico Cosentino.