Non tutto è da buttare in casa Sanremese in questo inizio di nuovo anno tutto in salita con appena due punti racimolati in sei partite.

La nota positiva nell'1-1 ottenuto sul campo del Bra, è la prima rete con i matuziani dell'attaccante Andrea De Julis: ecco le sue considerazioni nel dopo partita e nella video intervista postata sulla Pagina Facebok del club biancoazzurro.