Freccette. Steel Dart, buoni risultati per la Liguria in Toscana nella terza prova del circuito nazionale

Dopo la pausa riprende con slancio e tante novità l’attività steel dart della Liguria.

Domenica 9 febbraio grande trasferta in terra toscana dove Jojo Tamares (old Boys) ha ottenuto un buon nono posto, passano ai gironi anche Nicholas Palma e Thomas Hohenester fermati poi ai trentaduesimi, Paolo Pesce, Guido Provinciali, Ivano Ghiglino, Ken Tamares e Marianna Matteo.

La Gara toscana disputata a Vicomaggio era la terza prova del circuito nazionale F.I.G.F. valida per il ranking nazionale , ora i prossimi appuntamenti a Monsano in terra Marchigiana il 1 marzo e per la prima volta in terra Ligure a Riva Ligure per la prova conclusiva il 22 Marzo.

Ripreso il cammino dei gran Prix serie di tornei validi per la qualificazione ai Campionati Italiani, per la zona del levante torna alla vittoria dopo due assenze Jojo Tamares che supera in finale Ken Tamares.

La classifica dopo quattro prove disputate vede al comando Mirko Badiale con 35 punti, seguito da Guido Pettinati pt.32, Pierino Olivarello pt.30, Federico Brizzolara pt.27, Jojo Tamares pt.24.



Per il ponente in programma la quarta prova venerdì 14 Febbraio al Green Planet di Imperia la classifica vede al comando Thomas Hohenester con 30 punti seguito da Nicholas Palma pt.25, Paolo Pesce pt.18, Nikolas Hohenester pt.17 e Antonio Di Perna pt.15.



In programma un grande appuntamento a Rapallo il 23 Febbraio per la seconda edizione del Torneo dell’Anello, dove ci sono già adesioni di giocatori provenienti da altre regioni con la presenza del vincitore dello scorso anno Daniele Sergi.



In campo organizzativo le novità non finiscono qui, raggiunto nei giorni scorsi un accordo con la ASD Bad Boys Sanremo ,del presidente Daniele Gagliardi ,che alla sua storica attività del Sof-Air ha aggiunto la collaborazione con il mondo delle freccette. In programma organizzazione di eventi e apertura di centri per preparazione e avviamento a questo sport.