Pallamano, Serie B. Team Schiavetti Imperia, colpo esterno contro il Palazzolo

Prima giornata di ritorno del Campionato di serie B maschile per il Team Pallamano Schiavetti Imperia, impegnato sabato sera in quel di Palazzolo contro la locale formazione ultima in classifica.

E' stata una gara dai due volti. Nella prima frazione i padroni di casa hanno inflitto ai rossoblù anche nove reti di scarto, i quali solo allo scadere sono riusciti a ridurre in un primo momento il punteggio in loro sfavore solo sul 19/14. Nella seconda parte, dopo aver schiarito le idee negli spogliatoi, si è visto un'altra squadra, quel Schiavetti Imperia determinato in difesa e molto più preciso in attacco, al punto tale che l'andamento del match passava nelle mani di Alessandro Cucè (autore di 14 reti) e compagni.

"Abbiamo regalato una parte dell'incontro ai nostri avversari - ci riferisce il tecnico Andrea Sambusida - poi siamo stati bravi a rimontare ed a portare a casa il risultato, ma occorre più concentrazione anche quando l'avversario non è tra i più blasonati".

Giocatori scesi in campo: portiere Raul Madara , Matteo Cerisara 2 goal , Alessandro Cucè 14 , Gabriele Decanis 1 , Riccardo Luppino 3 , Andrea Lurgio 7 , Daniele Martino 2 , Domenico Martino , Edoardo Polisciano 1 , Lucio Sasso, Francesco Saulino , Matteo Bottino, Matteo Tucci, Massimo Moisello, Lahbyeb Mohamed. Allenatore Andrea Sambusida.agni, e nulla valeva la tarda reazione della squadra lombarda.