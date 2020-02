Volley, Serie D maschile. Grafiche Amadeo Sanremo da record! Nona vittoria consecutiva per gli invincibili gialloneri

E' un Grafiche Amadeo Sanremo da record!

La compagine maschile matuziana, ottiene la nona vittoria consecutiva nel campionato di Serie D maschile confermandosi in testa alla classifica.

I gialloneri superano per 3 set a 0 il Volley Rapallo e ora aspettano di sfidare in trasferta il CUS Genova, per uno scontro diretto da vertice che vale doppio.

Questa la formazione scesa in campo per il Grafiche Amadeo Sanremo: Luca Bonzani, Michele Brizio, Fabio Brofiga Franchi, Francesco D'Auria, Massimiliano Faraldi, Mattia Favaloro, Simone Figone, Vittorio Filardo, Gioele Gazzera (capitano), Giuseppe Giordano, Gianluca Marchese, Pietro Rossi, Manuel Travella. Allenatore: Sabrina Maragliano