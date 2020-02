Volley, under 14 maschile. NLP Sanremo, altra vittoria dell'Impresa Edile AMG di coach Michele Minaglia

I "ragazzini terribili" guidati da Michele Minaglia si impongono per 3 set a 2 dopo una lunga partita contro i pari età del Nova Volley Imperia.

Inizio facile per i bianco azzurri che malgrado l'assenza di Mazzoletti (assente per febbre) partono forte al servizio e si aggiudicano agevolmente i primi 2 set trascinati dal capitano Christian (Biggi) Farisano.

Terzo set equilibrato che si chiude ai vantaggi in favore degli imperiesi. Troppi errori nel quarto set da parte dei sanremesi e spazio a tutta la rosa che tuttavia è costretta a rincorrere e non riesce a recuperare lo svantaggio accumulato a inizio set. Bene nel quinto parziale, nel quale i sanremesi ritrovano la giusta concentrazione e grazie agli attacchi di Faraldi si aggiudicano l'incontro per 3 set a 2.