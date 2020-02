Pallavolo: tutti i risultati delle formazioni giovanili della Mazzucchelli nell'ultimo fine settimana

Partenza sprint della ‘Mazzu Green’, domenica scorsa nella prima giornata del campionato Under 10 del Csi. Tanta emozione e ottimo debutto per i piccoli atleti matuziani che riescono a vincere tutte e 3 le partite del primo concentramento in quel di Andora.

Sempre domenica, ad Imperia alla palestra Itis, si è svolta la partita valida per il campionato Under 13 maschile Fipav, tra il Volley Primavera e la Mazzu Boys. La squadra matuziana ne è uscita con una sconfitta per 3-0. Il primo set si è concluso 25-16, il secondo 25-15 ed infine il terzo set 25-13.

Nella medesima giornata, la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu maschile ha affrontato il Volley Primavera, partita valida per il campionato Under 16 maschile Fipav. Partita dai due volti quella della formazione matuziana che riesce ad ottenere la vittoria solamente al quinto set. Approccio troppo morbido con tanti errori di battuta e attacco, quello dei ragazzi del coach Cane. Nel secondo set anche la ricezione in costante difficoltà ma nel terzo set, gli atleti Mazzu riescono a reagire, giocando un parziale ordinato che riapre l'incontro. Il quarto e il quinto set sono i migliori per la formazione matuziana che ha visto il proprio gioco crescere punto dopo punto, portandoli a conquistare 2 punti preziosi per la classifica.

Sabato scorso, a Villa Citera, si è invece disputata la partita di ritorno del campionato Under 14 femminile Fipav tra la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu e il Bordy Pan. San Antonio. Le ragazze matuziane scendono in campo vincendo senza problemi sulla formazione ospite. La partita a senso unico ha permesso alla coach Fontanesi di schierare tutte le 12 giocatrici come conferma del lavoro svolto in palestra e soprattutto per incrementare l'affiatamento tra le stesse ragazze.

In parallelo ai campionati di categoria giovanile, procedono gli allenamenti, al Mercato dei Fiori, tra la SDP Mazzucchelli e il Volley Team Arma Taggia nel progetto ‘Wow’.