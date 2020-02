Calcio. Il Don Bosco Valle Intemelia alla partita Torino-Sampdoria

Le squadre 2008, 2009, 2011 e 2012 del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia sabato hanno affrontato le squadre giovanili granata e poi hanno assistito alla partita Torino-Sampdoria all’Olimpico Grande Torino.

Domenica invece alcuni biancorossi hanno partecipato alla 20° “Academy Cup Orbassano”. I 2009 a 7 sono scesi in campo contro Valle Po, Morevilla e Torino Fc.

"Contro Torino il primo tempo è finito 0 - 0, il 2 tempo 0-1 grazie al gol di Mhamed, mentre il 3 tempo si è concluso 0-1 con il gol di Salerno - fa sapere l'allenatore Soncin - Alla fine le partite si sono concluse: Valle Po-Vallecrosia 1-0, Morevilla - Vallecrosia 3-0 e Torino -Vallecrosia 1-0. La squadra ha conquistato così il 4° posto".

I 2008 a 9 hanno affrontato C. Schiaffino, Cossato e Torino Fc piazzandosi alla fine secondi: "Il gruppo ha vinto contro Centro Schiaffino Milano per 2-0 e contro Città di Cossato per 3 - 0, infine ha perso contro Torino. F. C. per 1 - 2, giungendo così al 2° posto" - dichiara mister Anzalone.

I 2011 a 5 hanno giocato contro Orbassano, Carmagnola, Torino Fc e Vicus riuscendo alla fine a conquistare il terzo posto: "Sono stati due giorni ricchi di emozioni per i nostri ragazzi – dichiara la società – Una meravigliosa esperienza che sicuramente ricorderanno".