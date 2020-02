Calcio, Promozione. Imperia e Taggia, due destini incrociati in una domenica cruciale

Due squadre, un destino incrociato. Sarà una domenica particolare per Imperia e Taggia che saranno in scena nel genovese per rendere la propria stagione sempre più dolce.

Sestri Levante-Imperia. Partiamo dall'Eccellenza, dove al 'Sivori' è in programma la super sfida tra Sestri Levante e Imperia. Se da una partite troviamo i corsari genovesi primi della classe, dall'altra la squadra di Lupo che sembra l'Inter di Conte. Una compagine che non molla mai e che dal cambio di modulo ha reso molto.

Sestrese-Taggia. Scendendo di categoria troviamo in Promozione la sfida regina della stagione. In campo troviamo la Sestrese e il Taggia, che nel match di andata ha visto i giallorossi prevalere per 1-0. La squadra di Siciliano può giocare anche per un pareggio, visto il punto di vantaggio sui verdestellati e lo scontro diretto a favore, ma al 'Piccardo' Tarantola e compagni proveranno a realizzare il colpaccio.

Aspettiamoci una domenica di fuoco che potrete seguire su Rivierasport.it