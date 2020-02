Calcio. Rappresentativa Allievi: il Torneo delle Regioni si avvicina, ieri a Cairo allenamento per i giocatori ponentini

In attesa dello stage odierno della Rappresentativa Under 19, ieri a Cairo Montenotte è andato in scena il raduno dedicato al Ponente Ligure della Selezione Allievi di mister Rusca.

Ecco gli elementi convocati:

Cairese: Negro Nicolò – Ravazza Diego

Ceriale Progetto Calcio: Nida Kevin – Messina Alessandro

Finale: Alessi Federico – Scarfò Gabriele

Legino 1910: Tobia Nicolò – Agate Andrea

Ospedaletti Calcio: Cassini Stefano – Foti Mattia – Boeri Francesco

Sanremese Calcio: Negro Pietro

Savona F.B.C.: Ferro Enrico – Rossi Gabriele – Kacellari Ricard – Fasan Luca Giovanni – Mereu Alessio – Napoli Gabriele

Vado: Ghizzardi Samuele

Vice Presidente Delegato Rappresentative: Pampana Giovanni

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Allenatore/Selezionatore: Rusca Gianluigi

Preparatore Atletico: Venturino Franco

Preparatore Portieri: Mignemi Claudio

Dirigente: Giovinazzo Francesco

Fisioterapista: Romeo Piero Magazziniere: Scalabrino Oscar