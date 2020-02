Tennis Club Ventimiglia piange la scomparsa di Eraldo Prantoni

Tennis Club Ventimiglia in lutto. All’età di 83 anni è scomparso Eraldo Prantoni uno, dei soci fondatori più stimati e amati del Club.

In moltissimi anni di attività, ha saputo mantenere sempre vivo il circolo del Tennis di Ventimiglia, sia in veste di organizzatore che in veste di attivista del gruppo.

"Era Consigliere del Club sostenne il “Torneo Matteo Cane” e disponibile nei momenti di bisogno e sempre presente a collaborare nelle pratiche ordinarie per il buon funzionamento del Circolo". Così lo ricordano i soci.