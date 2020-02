L'altoatesino Jannik Sinner sogna in grande all'ATP Rotterdam, dopo aver passato il primo turno senza giocare con il moldavo Albot, si concentra per il big-match di domani.

Sul cemento indoor olandese Sinner sfiderà il quotato belga Goffin, testa di serie numero 4 del tabellone principale.

L'altoatesino si allena al Piatti Center Bordighera da qualche mese e nel periodo del Festival di Sanremo si è divertito sfidando lo showman Fiorello.