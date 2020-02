Volley, under 16 femminile. Spettacolo in VT ArmaTaggia-Zeta Soft Sanremo: gli highlights del match (VIDEO)

Ottima vittoria per le ragazze della formazione Under 16 Biesse Ceramiche VT ArmaTaggia contro le matuziane della Zeta Soft Sanremo.

L'incontro, valido per la 11° giornata del campionato under 16, è stato disputato domenica 9 febbraio presso la palestra "Ruffini" di Taggia e ha visto, la formazione guidata da coach Luca Ferrari, imporsi per tre set a uno davanti ad una bellissima cornice di pubblico che ha accompagnato con tifo incessante tutta la partita.



Grazie a questo vittoria le giovani pallavoliste di Arma di Taggia mantengono il secondo posto in classifica dietro a Cascoshop NLP e davanti alla NSC Volley Imperia.



Questa sera, mercoledì 12 febbraio, in quel di Finale Ligure sarà la volta della formazione di Arma di Taggia nel campionato di Prima Divisione, guidata da coach Biagio Di Mieri, contro le padrone di casa del Ponente Carta Finale Maremola. Un incontro particolarmente difficile viste le numerose assenze tra le fila del Biesse Ceramiche VTAT.