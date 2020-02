Pattinaggio artistico. Il quartetto sanremese "The Reebirth" sugli scudi agli interregionali di Varazze

Lo scorso weekend nel palazzetto dello sport di Varazze, si sono disputati i Campionati interregionali di gruppi spettacolo di pattinaggio artistico. Il quartetto sanremese "The Reebirth", del pattinaggio artistico Sturla sezione Sanremo, composto da Linda Siciliano, Fabiana Mirto, Giulia Chirico e Vittorio Gastaldi, sotto la guida delle allenatrici Nadia Comazzi ed Elisa de Leo, si è aggiudicato il primo posto nella categoria Junior, qualificandosi così per i prestigiosi campionati italiani che si disputeranno a Conegliano nel mese di marzo. Il quartetto, che da anni si contraddistingue per eleganza e capacità tecniche, ha emozionato il pubblico con un'esibizione di grande qualità.