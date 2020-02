Calcio, Eccellenza. Imperia, in vista della super sfida contro il Sestri Levante trapela ottimismo per il recupero di Luca Donaggio

Luca Donaggio, attaccante dell'Imperia, verso il totale recupero in vista della sfida contro il Sestri Levante

L'Imperia ci prova, andrà al 'Sivori' per fare il risultato pieno che permetterebbe ai neroazzurri di sorpassare il Sestri Levante in testa alla classifica del campionato di Eccellenza.

Le ultime notizie. Ma come presenterà la sua squadra mister Lupo domenica pomeriggio nel caldo impianto genovese? Secondo le ultime notizie che ci sono giunte, l'allenatore avrà tutta la rosa a disposizione tranne il centrocampista Matteo Martelli. Il mediano è stato appiedato per squalifica e quindi non sarà del big-match.

Ottimismo Donaggio. Per il resto Lupo in terra genovese avrà tutta la rosa a disposizione e proverà a recuperare l'attaccante Luca Donaggio. L'infortunio sembra alle spalle e l'e Vado è pronto ad essere a disposizione anche se con molta probabilità potrebbe partire dalla panchina.

Esodo neroazzurro. Intanto saranno due i pullman di tifosi che seguiranno domenica l'Imperia a Sestri Levante, con una tribuna dello stadio dedicata a loro: un vero e proprio esodo neroazzurro.