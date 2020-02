Calcio, Promozione. Aspettando... Sestrese-Taggia. In casa giallorossa mister Siciliano non ci gira intorno: "Andremo per fare i tre punti"

"Andremo sul loro campo per fare i tre punti, come tutte le partite". Non ci gira troppo intorno mister Simone Siciliano a due giorni dalla super sfida che vedrà il suo Taggia impegnato nella tana della Sestrese.

Condottiero giallorosso. Il tecnico dovrà fare a meno di qualche pedina preziosa, ma non pesa questa situazione e rivolge la sua attenzione a chi sarà a disposizione domenica pomeriggio in terra genovese:

"Siamo un po' rimaneggiati tra squalifiche mai viste prima e qualche acciaccato. In questo momento siamo un po' corti, ma non è nel nostro DNA piangersi addosso. Andremo sul campo della Sestrese per i 3 punti, come tutte le partite. Poi sarà il campo il vero ed unico giudice della partita".

Il Taggia effettuerà questa sera l'ultimo allenamento prima della grande sfida.