Calcio, Promozione. Camporosso, la sfida contro il Ceriale vale doppio. Zito: "Tappa importante, ma che non vale una stagione intera"

Il Camporosso è chiamato domenica pomeriggio ad una tappa fondamentale della propria stagione nel campionato di Promozione.

"Tappa importante". Di fronte ai rossoblu c'è lo spareggio salvezza contro il Ceriale, una sfida da non sbagliare per la compagine di mister Luci: al nostro quotidiano online analizza il match e suona la carica l'attaccante Francesco Zito.

Francesco, partiamo subito dalla sfida-spareggio di domenica: la partita contro il Ceriale può valere una stagione? "Una stagione intera no, ma sicuramente è una tappa importante sia per fare punti che per tirare in ballo lo stesso Ceriale nella corsa salvezza".

Avete solo un risultato a disposizione per rimettervi in corsa: come state vivendo questa settimana? "Come tutte le altre settimane, allenandoci al massimo e cercando di preparare la partita nel miglior modo possibile".

Cosa vi sta mancando in questo momento cruciale? "Solo i risultati, stiamo facendo ottime partite senza riuscire a portare a casa il risultato che meritiamo".

Quanto credete alla salvezza? "Penso che il nostro storico primo anno in Promozione ci debba essere da esempio. Siamo arrivati penultimi e poi ci siamo salvati ai playout. Quindi fino a quando la matematica lo consente noi daremo il massimo".