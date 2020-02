Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, esame San Bartolomeo da superare. Cariello: "Vogliamo giocarci il campionato fino all'ultima giornata"

L'Atletico Argentina è pronto a giocarsi il campionato di Seconda Categoria fino all'ultima giornata, una sfida intensa con l'Oneglia Calcio ma che potrebbe anche far inserire il galvanizzato Cervo FC dopo l'arrivo di Stefano Sorrentino.

Cariello indica la strada. In casa rossonera domenica pomeriggio c'è da superare l'esame interno chiamato San Bartolomeo e l'esperto Alfredo Cariello mette in guardia i suoi compagni di squadra: "Sicuramente ci giocheremo il campionato fino al ultima giornata - sottolinea l'esperto rossonero - ma contro il San Bartolomeo sarà più difficile dell'Oneglia. Loro sono sotto in classifica la gara potrebbe essere approcciata male, cosa che non deve succedere".

Su Stefano Sorrentino. L'ex Ascoli e Forsinone regala un commento sull'arrivo di Stefano Sorrentino nel campionato di Seconda Categoria con la maglia del Cervo FC: "Stefano Sorrentino non lo conosco di persona, ma ci ho giocato contro. Sicuramente è bello vedere ex giocatori di Serie A divertirsi in Seconda Categoria".