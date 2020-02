Succasso per l'a.s.d. Daruma Brazilian Jiu Jitsu di Sanremo nelle competizioni Dojo Arashi di Savona e Torino (foto)

L'a.s.d. Daruma Brazilian Jiu Jitsu di Sanremo, del maestro cintura nera Davide Berardi, ha conquistato nel giro di due settimane un medagliere di tutto rispetto nelle competizione Dojo Arashi di Savona del 2 febbraio e Torino Jiu Jitsu challenge del 15 febbraio.

Una squadra da competizione che al Dojo Arashi open, ha portato il coach Diego Oliveira, che vince la categoria senza limiti di peso conquistando il montepremi messo in palio dall'organizzazione di 150 euro; nelle cinture bianche oro per Gianpaolo Casula nei -64 e Tiziano Calvi nei -70 kg. Argento per Marco Anastasio sempre nelle cinture bianche -76 kg e bronzo per Nicolò Maretti, Corrado Spirale e Valeria Acciaiuoli.

Al Torino Jiu Jitsu challenge, competizione con circa 700 iscritti provenienti da tutta Europa, vittoria nelle cinture marroni per Diego Oliveira -82 kg, e Luca Baccino, cinture viola -70 kg, e Marco Vigliercio -82 kg cinture viola, che vincono le rispettive categorie finalizzando ( per sottomissione) tutti gli avversari prima del limite. Bronzo per Alberto Burrogano nelle cinture viola -76 kg e per lo stesso maestro Berardi Davide nelle cinture nere -76 kg.

Soddisfatto Berardi si dice pronto per le prossime competizioni che vedranno i ragazzi impegnati nel panorama agonistico del Jiu Jitsu brasiliano e grappling sia in Italia che all'estero.

I corsi riprendono tutti i giorni in corso degli inglesi 230, a pranzo, con la novità di un corso esclusivo per i neofiti, cinture bianche, e la sera con l'introduzione di una giorno dedicato allo striking con le Mixed Martial Arts (MMA).