Calcio, Eccellenza. Imperia, conto alla rovescia per la grande sfida contro il Sestri Levante. La vigilia di mister Lupo: "I duelli singoli saranno decisivi. La loro locandina? Goliardica"

ECCELLENZA: ASPETTANDO... SESTRI LEVANTE-IMPERIA

Conto alla rovescia per Sestri Levante-Imperia. Domani pomeriggio il 'Sivori' sarà gremito per la super sfida del campionato di Eccellenza tra le prime due della classe, fra corsari e neroazzurri divisi da una sola lunghezza.

"Decisivi i duelli singoli". Alla vigilia del big-match in casa neroazzurra a parlare è il tecnico Alessandro Lupo, pronto a questa partita regina del campionato, tra la locandina che gira nella città genovese fino a come può essere risolta la sfida con uno sguardo ai tanti tifosi neroazzurri al seguito.

Mister, partiamo da questa locandina che gira nella città genovese: "Un commento alla locandina? E' simpatica e goliardica ed è giusto sia così, come gli sfottò senza arrivare a degli isterismi".

Quanto può essere importante per voi vincere o portare a casa un risultato positivo dal Sivori? "Sicuramente non è una partita decisiva. Se dovessimo vincere noi saliamo avanti di due punti, ma se dovessero vincere loro potrebbe diventare già un po' più complicata visto che quattro punti comincerebbe ad essere un margine importante anche se ce ne saranno altri 27 a disposizione".

Dove pensi si possa vincere questa partita? "Nei duelli singoli si può vincere questa partita Prevedo una partita non tanto tattica, perchè sia loro che noi siamo pronti a fare la partita".

Senza Martelli potrebbe essere Ambrosini la soluzione in mediana? "Ambrosini è il nostro capitano, ed è un'arma che sfrutterò a dovere. Vedremo se all'inizio o a partita in corso".

Vi seguiranno due pullman di tifosi: è la risposta che chiedevi? "Sì, sono sorpreso visto che ho sempre chiesto aiuto ai nostri tifosi in casa. Non mi aspettavo che ci seguissero così in tanti, ma è una cosa che mi riempie d'orgoglio: Imperia si sta dimostrando una piazza molto passionale".