Locandina shock per Sestri Levante-Imperia, il big-match in programma domenica pomeriggio alle ore 15 allo stadio 'Sivori', una sfida che mette di fronte le prime due della classe divise da un solo punto in classifica.

Il manifesto apparso in città recita un chiaro messaggio: "Riempiamo il settore, cacciamo l'invasore".

Da sottolineare che da Imperia partiranno domenica mattina due pullman carichi di tifosi: il match è già infiammato.