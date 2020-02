Calcio, Juniores Nazionale. Sanremese, che beffa! Il Chieri passa in pieno recupero

JUNIORES NAZIONALE

CHIERI-SANREMESE 3-2

Reti: 31'Morone (C, rigore) 32'M. Serianaj (S) 75'Mingrone (C) 90'Borromeini (S) 93'Nania (C)

Chieri: Pezzoli, Taffaro, Bruno, Mastrandrea (73'Mingrone), Mosagna, Pavia, Sbriccoli (53'Nania), Barbero (10'Gervasio), Barcellona (85'Appendino), Conti (55'Ragusa), Morone. A disposizione (Calvaruso, Fiore, Formia, Calindro). Allenatore: Pecorari

Sanremese: Dodaro, Orengo, Sartore (46'Buccino), Negro, L. Serianaj, M. Serianaj, Grandi (76'Ferrari), Fava (78'Riolfo), Elettore (38'Borromeini), Managò (67'Spada), Martini. A disposizione (Del Ferro). Allenatore: Prunecchi

La Sanremese esce sconfitta dal campo del Chieri, nel campionato Juniores Nazionale: 3-2 il risultato finale per i padroni di casa.

1-1 ed equilibrio. Una sconfitta beffarda quella per i giovani matuziani di mister Prunecchi, maturata nel finale di match. Nel primo tempo sfida equilibrata e con un botta e risposta: locali avanti con un rigore di Morone, pari immediato di M. Serianaj per i matuziani.

Beffa clamorosa. Nella ripresa il match prende quota e il Chieri passa di nuovo in vantaggio con Mingrone (75'), ma il nuovo entrato Borromeini rimette le cose a posto (90'). Quando il pareggio sembra cosa fatta, in pieno recupero la beffa realizzata da Nania (93').