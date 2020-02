Calcio, Juniores Regionale 2° Livello, 19a giornata. Ventimiglia e Veloce Savona, impegni interni da non sottovalutare. E il Taggia spera

Il campionato Juniores Regionale 2° Livello mette in campo, in questo pomeriggio e a varie fasce d'orario, una giornata numero 19 molto interessante.

La capolista Ventimiglia di mister Bevilacqua proverà mantenere il vantaggio di tre punti sulla diretta inseguitrice ospitando l'Atletico Argentina (ore 16.30), un derby da non sottovalutare per i giovani granata. La Veloce Savona risponderà in casa con l'Area Calcio Andora (ore 17.30) provando a non perdere terreno dalla vetta. Attenzione al Taggia: i giallorossi (a -5 dal primato) ospitano il Don Bosco Valle Intemelia (ore 17) e sperano in qualche passo falso davanti.

La Dianese&Golfo è quarta in classifica e proverà a reinserirsi per la corsa alle prime piazze. I giallorossoblu ospitano l'Olimpia Carcarese (ore 17) e non possono sbagliare. Turno di campionato interno per Celle Ligure, San Filippo Neri e Speranza Savona che ospitano Cengio (ore 19), Legino (ore 17.30) e Imperia (ore 17.30). Chiude questo turno di campionato la sfida tra Villanovese e Quiliano&Valleggia (ore 15).