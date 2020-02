Calcio, Promozione. Sestrese-Taggia, che spettacolo! E Matteo Minghinelli punta i verdestellati: "Motivo d'orgoglio essere arrivati a giocarci una sfida così affascinante. Scendiamo in campo sempre per vincere"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... SESTRESE-TAGGIA

La partita chiave del campionato di Promozione sarà quella di domani pomeriggio (calcio d'inizio ore 15) tra la Sestrese seconda e il Taggia capolista, due compagini divise da un punto in classifica.

"Scendiamo in campo sempre per vincere". In casa giallorossa analizza il big-match di giornata il difensore Matteo Minghinelli, che per l'occasione traccia un bilancio anche sulla sua stagione.

Matteo, domani arriva finalmente questa grande sfida contro la Sestrese: una vostra vittoria può dare un segnale decisivo al campionato? "Diciamo che mancano ancora tante partite, con trasferte difficili, quindi il risultato di domani non sarà ancora decisivo. Ma sarà comunque importante a livello di convinzione di squadra".

Nonostante avete qualche assenza mister Siciliano ha dichiarato che andrete là per vincere: farete la partita? "Come squadra sappiamo di dare il meglio quando imponiamo il nostro gioco, quando non aspettiamo l'avversario. Per questo puntiamo sempre a vincere, anche nelle partite più difficili".

Come si vive la settimana di un big-match così? "Prima di partite così importanti la tensione agonistica e la concentrazione vengono da sole, non è necessario prepararle in modo diverso dalle altre. Per noi è un motivo d'orgoglio essere arrivati a questo punto a giocarci una sfida così affascinante, contro una squadra importante come la Sestrese".

A livello personale sei soddisfatto della tua stagione? "A livello personale sono molto contento della stagione fatta fin qui. Faccio parte di un bel gruppo che sta rendendo quest’annata molto soddisfacente, sotto diversi punti di vista".