Tiro con l'Arco: al Cioccolarc di Peveragno, buone prestazioni per i gialloblù

Oggi a Peveragno si è svolta la 10 edizione del Cioccolarc, gara di tiro con l’arco indoor 25 metri.

Gli arcieri San Bartolomeo hanno ottenuto buoni risultati.

Nella divisione compound 1 posto junior per Matteo Massa, tra i master 4 posto per Vittorio Pasqualotto, 5 per Dario Cosentino, 7 per Beppe Capalbo.

Nell’arco nudo master 2 posto per Cesare Prette,3 per Maurizio Gabrielli, 4 per Beppe Capalbo, 6 per Salvatore D’Amico.

Nella gara a squadre 2 posto master compound e 1 posto arco nudo master.

Il prossimo fine settimana gli arcieri gialloblù saranno impegnati ai campionati italiani indoor di Rimini con gli atleti Cesare Prette e Andrea Tortonesi.