Basket, Serie D. BKI Imperia, colpo esterno nel derby. Coach Pionetti soddisfatto: "Vittoria che per noi vale molto"

Il BKI Imperia passa per 72-75 in trasferta contro il BC Ospedaletti, trovando due punti d'oro nel proprio campionato di Serie D.

La squadra imperiese offre una prestazione importante e strappa il successo di importanza doppia per raddrizzare la stagione, dopo un periodo non semplice: al nostro quotidiano online è il coach Danilo Pionetti ad analizzare la prova dei suoi ragazzi.

Coach Pionetti, la sua squadra ha portato a casa un buon 72-75 contro il BC Ospedaletti: quanto vale per voi questa vittoria? "Questo successo per noi vale molto, perché mette ulteriore distanza tra noi e chi chiude la classifica e perché ci permette proprio di raggiungere il BC Ospedaletti a quota 12 punti".

Come giudica la prova dei suoi ragazzi? "La prova è stata di una squadra che è stata più matura del passato. Non si è persa e ha portato con pazienza il piano gara avanti riuscendo a non abbattersi nei momenti difficili. Quindi assolutamente soddisfacente per me".

C'è del rammarico per i troppi punti persi per strada in questa stagione? "Il rammarico per ciò che abbiamo lasciato per strada c’è, ma nella vita non si può tornare mai indietro. Credo che le partite perse ci abbiano aiutato a correggere i nostri errori tecnici, ma sopratutto a maturare dal punto di vista mentale".