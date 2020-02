Pallacanestro: in Serie D, niente da fare per il BC Ospedaletti contro il BKI Imperia

L'Imperia fa suo il derby di ritorno, una bella partita, tristissima molto corretta.

Il Bco ancora decimato ma in grado di mettere sotto nei primi due quarti gli imperiesi che non si perdono d'animo e rosicchiando punto su punto nel terzo e nel quarto arrivano a condurre nell'ultimo minuto di 3 punti ma una bomba di tabella di Olivari dà il pareggio ai padroni di casa che non riescono negli ultimi secondi a contenere il possesso ospite che vince di 3 lo stesso scarto della partita di andata che aveva visto vincere il BCO.

Sugli scudi un sontuoso Colombo, mentre da parte imperiese le maggiori rotazioni sul perimetro hanno fatto la differenza, però Spinelli ha dato qualcosa in più nelle gerarchie d'attacco e ha difeso molto bene.



Il Coach Lupi: "Derby splendido per gioco, pubblico e correttezza in campo, noi più corti non siamo riusciti a mantenere i vantaggi, loro bravi a non perdere il filo e ricucire sempre con lucidità. Immarcabile Colombo, ma tutti i miei hanno dato l'anima, ormai sono parecchie partite che lottiamo su ogni possesso ma non raccogliamo dividendi, vedremo quando avremo qualche effettivo in più per competere nella fase ad orologio, ho esperienza per dire che questo gruppo ha qualità morali incredibili".



Tabellini

BCO - BKI IMPERIA 72-75

25/15 19/20 16/20 12/20

Bco

Colombo 26 Bedini 18 Blasetta 10 Olivari 10 Zunino S. 6 Formica, Iamundo, Arnaldi 2 Di Vincenzo n.e.

Imperia

Fossati 18 Spinelli 16 Mancuso 14 Fossati 9 Michelis 5 Lamce 5 Moraglia 4 Viale 2 Rotomodo, Lo Mastro, Donati, Damonte 2