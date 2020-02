Calcio, Eccellenza, 21a giornata. Sestri Levante-Imperia è la regina di tutte le partite. L'Albenga vuole ripartire

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 21 molto intensa e tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Il campo principale sarà il 'Sivori', dove Sestri Levante e Imperia si giocheranno una partita molto importante. I corsari sono i primi della classe, con un punto di vantaggio proprio sui neroazzurri: è sfida regina.

L'Albenga del nuovo corso tecnico vuole ottenere una vittoria che manca da troppo e ospita l'Ospedaletti. Gli ingauni dovranno fare attenzione agli orange, che stanno attraversando un periodo positivo. La Cairese proverà a mantenere il quarto posto della classifica, ma sul campo della Genova Calcio non sarà semplice per i gialloblu.

In chiave salvezza tutto da seguire il derby tra Pietra Ligure e Finale: le squadre di Piasano e Buttu sono divise da soli due punti e si giocheranno una buona fetta di stagione. Stesso discorso per l'Alassio FC, che arriva all'appuntamento interno contro il Rapallo/Rivarolese in un buon momento e ad una lunghezza dai genovesi.

Chiudono questo turno di campionato le sfide interne di Angelo Baiardo, Athletic Club Liberi e Busalla che ospitano Rivasamba, Campomorone Sant'Olcese e Molassana.