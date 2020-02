Calcio femminile: buon primo tempo ma ripresa da dimenticare, il Don Bosco Vallecrosia perde a Vado

Brutta giornata per la squadra Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Le biancorosse, allenate da mister Ivan Busacca, nonostante una buona prestazione nel primo tempo alla fine hanno perso a Vado per 4-0.

"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo rimanendo in equilibrio fino a quasi lo scadere, poi su calcio d'angolo abbiamo preso gol. E' stata molto brava la giocatrice avversaria che è arrivata da dietro – commenta mister Ivan Busacca – Nel secondo tempo siamo ripartiti e per noi è stato un po' tutto in salita, ci siamo allungati molto ma purtroppo non avevamo cambi a disposizione per mediare, le ragazze scese in campo, praticamente tutte juniores, hanno fatto il possibile".

"Purtroppo non gira bene questo periodo - conclude - siamo contati fra infortuni e impegni di lavori e stiamo perdendo ad ogni partita una ragazza, anche oggi in un contrasto si è fatta male Alessia Greco. Speriamo non sia nulla di serio e ci auguriamo di recuperare le compagne il prima possibile".

Vado-Don Bosco Vallecrosia Intemelia 4-0

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Mazzulla, Ramirez, Marcucci, Zuppardo, Della Morte, Parrinello, Lecce, Marino, Khelif, Greco, Cesarini, Iezzi. Allenatore: Busacca.