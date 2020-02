Calcio, Promozione, 21a giornata. Super sfida tra Sestrese e Taggia, il Varazze trova l'Arenzano

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 21 molto interessante: analizziamo le sfide in programma dalle ore 15 che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Tutto puntato questo pomeriggio sul big-match d'alta classifica tra Sestrese e Taggia: i verdestellati sono secondi ad un punto dai giallorossi e questa partita potrà dire molto in ottica primato.

Il Varazze si è staccato nelle ultime partite e cerca un immediato riscatto per mantenere il terzo posto, ospitando l'Arenzano. Proveranno ad ottenere punti importanti in casa Bragno e Ventimiglia che ospitano Via dell'Acciaio e Loanesi.

La Dianese&Golfo vuole tornare alla vittoria e in casa contro la Veloce Savona non può sbagliare. In palio punti pesanti anche nella sfida salvezza tra Camporosso e Ceriale, come nello scontro diretto che vede in campo Legino e Celle Ligure. Chiude questo turno di campionato la sfida tra Praese e Serra Riccò.