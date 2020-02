Calcio, Promozione. La Dianese&Golfo torna ala vittoria: Martini stende la Veloce Savona

PROMOZIONE - 21a GIORNATA -

DIANESE&GOLFO-VELOCE SAVONA 1-0

Reti: 37'Martini (D)





Dianese&Golfo (4-2-3-1): Meda; Falzone, Laera, Di Laura, Lufi; Corio, Garibbo; Martini, Casassa, Mehmetaj; Dominici. A disposizione (Bortolini, Abbatemarco, Cardone, D'Agnano, Quispe, Tahiri, Chariq, Portugal Pedreira). Allenatore: Colavito

Veloce Savona (4-3-3): Binello; Incorvaia, Cosentino, Tiola, Bruzzone; Leone, Noto, Guerra; Calcagno, Colombino, Giusto. A disposizione (Cerone, Testori, Pasquino, Pellegrini, Franceri, Penna, Maida, Lamberti). Allenatore: Tamida

Arbitro: Masini di Genova (Musante e Poggi di Genova)

Una Dianese&Golfo cinica ritrova la vittoria grazie alla rete siglata nel primo tempo (37') dal giovane Martini. Superlativo nell'occasione l'assist magico di un Casassa sempre più protagonista.

Nella ripresa lo stesso numero 10 colpisce una clamorosa traversa su punizione. I giallorossoblu, grazie all'1-0 sulla Veloce Savona, salgono a quota 29 punti in classifica a ridosso della zona playoff.

PRESENTAZIONE. Al 'Marengo' di Diano Marina sono pronte a scendere in campo Dianese&Golfo e Veloce Savona, match valido per la giornata numero 21 del campionato di Promozione: giallorossoblu a caccia dei tre punti, ospiti in corsa salvezza.