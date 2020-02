Calcio, Promozione. Il Taggia fa sul serio, prestazione importante e 0-0 con la Sestrese. Siciliano: "Questa deve essere la mentalità fino alla fine, ma non guardo la classifica"

Simone Siciliano, allenatore del Taggia capolista in Promozione

SESTRESE-TAGGIA 0-0: IL POST PARTITA IN CASA GIALLOROSSA

Il Taggia ottiene un punto d'oro e meritato sul campo della Sestrese, dopo una prestazione importante e da categoria superiore. Si può dire 11 leoni in campo, anzi forse 20 compresi i giocatori della panchina.

Nel post partita commenta la divisione di posta in casa giallorossa un soddisfatto mister Simone Siciliano:

"In Promozione vedere tanta gente così non capita spesso. E' motivo d'orgoglio per noi giocare questo tipo di partite - sottolinea il tecnico - e questa deve essere la mentalità da qua alla fine.

Questo 0-0 vale un punto, ma quando esci dal campo e ti fanno i complimenti per come hai giocato vale molto di più. Ora non guardo la classifica, andiamo avanti partita dopo partita. Poi vedremo".