Calcio, Promozione. Show di Michael Ventre e il Ventimiglia dilaga: "Le tre vittorie consecutive? Questo gruppo sta maturando"

VENTIMIGLIA-LOANESI 8-1: IL POST PARTITA IN CASA GRANATA

Il Ventimiglia si regala una domenica spettacolare e con un netto 8-1 liquida la Loanesi ultima in classifica.

I granata di mister Luccisano ottengono la terza vittoria consecutiva e si rilanciano in chiave playoff, ora distanti solo un punto. protagonista di giornata Michael Ventre, autore di un poker e di una prestazione strepitosa: ecco cosa ha dichiarato al nostro quotidiano online nel post partita.

Michael, oggi grande vittoria con una tua prestazione spettacolare e quattro reti: punti a vincere la classifica cannonieri? "Oggi è andata molto bene. Sarei contento di vincere la classifica cannonieri, ma non gioco pensando a quello. Sono contento se la squadra cresce e se portiamo buoni risultati".

Ma cosa è cambiato da tre settimane in questa squadra? "Non penso sia cambiato qualcosa in particolare, ma solo che il gruppo stia maturando".

Il Ventimiglia è ad un passo dalla zona playoff dopo tre vittorie consecutive: "Stiamo riuscendo a toglierci le soddisfazioni che meritiamo come squadra".