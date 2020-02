Calcio, Promozione. Ottovolante Ventimiglia sulla Loanesi. E Ventre si scatena con un poker

PROMOZIONE - 21a GIORNATA -

VENTIMIGLIA-LOANESI 8-1

Reti: 5'A. Rea (V) 9'Ventre (V) 10'Salzone (V) 27'Ventre (V, rigore) 45'Cavalier (L, rigore) 51' 61'Ventre (V) 83' 89'D. Rea (V)





Ventimiglia (4-2-3-1): Scognamiglio; Gallo, Musumarra, Serra, Peirano; A. Rea, Oliveri; Calcopietro, Ventre, Salzone; Trotti. A disposizione (Zunino, Sparma, Micu, D. Rea, Morscio, Bestagno, Eugeni, Leggio). Allenatore: Luccisano

Loanesi (4-3-3): Grillo; Furnari, Piave, Baglio, Calligaris; Fossaceca, Di Domenico, Mandraccia; Armango, Roma, Cavaliers. A disposizione (Caretti, Fumagalli, Piazzai, Ferrara)

Arbitro: Bagnato di Genova (Bonavita e Mamberto di Albenga)

Prestazione da 10 e lode per il Ventimiglia che con otto reti strapazza la Loanesi ultima della classe e ottiene la terza vittoria consecutiva.

Protagonista del match un Ventre straordinario e autore di quattro reti. Granata avanti subito Alfonso Rea, Ventre e Salzone che in dieci minuti chiudono la sfida. Il fantasista segna su rigore, prima del nuovo tiro dal dischetto realizzato nel finale di tempo da Cavalier per gli ospiti. Nella ripresa c'è gloria ancora per Ventre (doppietta) e le due reti di Danilo Rea.

PRESENTAZIONE. Al 'Morel' tutto pronto per la sfida tra Ventimiglia e Loanesi, match valido per la giornata numero 21 del campionato di Promozione: i granata a caccia della terza vittoria consecutiva, rossoblu ultimi in classifica.