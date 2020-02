Calcio, Serie D, 24a giornata. Sanremese, obiettivo tornare alla vittoria: al 'Comunale' arriva il Real Forte Querceta (ore 15)

La Sanremese va a caccia della prima vittoria nel girone di ritorno, dopo aver realizzato solo due punti nelle prime uscite del nuovo anno.

I bianocazzurri affrontano oggi pomeriggio al 'Comunale' (calcio d'inizio, ore 15) il Real Forte Querceta, una compagine insidiosa che in questa stagione sta lottando per un posto nei playoff.

Il tecnico matuziano dovrebbe proporre nel suo 4-2-3-1 questa probabile formazione, rinunciando allo squalificato Bregliano e all'infortunato Demontis: Caruso in porta; Maggi, Gagliardini, Manes, Gerace in difesa; Taddei e Fenati in mezzo al campo; Maroni, Spinosa e Scalzi a sostegno di Colombi in attacco.

Potrete seguire il match tra Sanremese e Real Forte Querceta nella web cronaca Live su Rivierasport.it