Al termine della gara con il Real Forte Querceta, negli spogliatoi, il tecnico della Sanremese Nicola Ascoli ha rassegnato le dimissioni.

La società matuziana, preso atto della decisione dell’allenatore, consapevole che l’attuale momento negativo della squadra non sia esclusivamente imputabile alla sua gestione tecnica, prende ventiquattr'ore di tempo per riflettere con l’intento di trovare la migliore soluzione possibile per uscire dalla crisi per il bene dei calciatori e della piazza.