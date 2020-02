Pallanuoto: in Serie A2 femminile, la Rari Imperia batte AN Brescia 15-4

La Rari Nantes Imperia fa suoi i tre punti contro AN Brescia nella IV° giornata di Serie A2 femminile, girone Nord. Le giallorosse vincono 15-4 una partita dominata fin dai primi istanti e si attestano al terzo posto della classifica con nove punti.

Dopo soli tre minuti di gioco, le ragazze di Stieber viaggiano già sul 4-0 con le reti di Sara Amoretti, Accordino, Mirabella e Comba. Un dato che testimonia l'andamento del match e lascia poco spazio alla cronaca. All'intervallo lungo il tabellone recita 10-1 per le Rari-Girls che fanno il vuoto al centro con Anna Amoretti e Comba ma sono anche letali dalla distanza con Accordino e Sara Amoretti.

Nella seconda parte di gara, la squadra può gestire la situazione e l'allenatrice regala minutaggio a chi fino ad ora ha giocato meno. Arrivano così gli esordi stagionali (e in Serie A2) per Giai, che è subentrata tra i pali alla febbricitante Sowe, e la giovanissima Alessia Iazzetta.

Dopo la partita ha parlato il tecnico Merci Stieber, soddisfatta per il successo odierno:" Abbiamo fatto una bella partita e giocata bene. Sono stata molto attenta tutta la settimana a tenere alta la concentrazione e sono contento che il lavoro duro abbia dato i suoi frutti. Mi piace che le ragazze lottino su ogni pallone e non calano mai l'intensità. Siamo una squadra giovane che si è prefissata degli obiettivi ad inizio anno e lavora, giorno dopo giorno, per raggiungerli."

L'allenatrice prosegue ponendo l'attenzione sulla difficile sfida della prossima settimana contro Como Nuoto:" Cresciamo partita dopo partita. A Torino abbiamo pagato qualche errore di troppo e l'inesperienza. Era anche la prima partita ma le successive tre le abbiamo dominate. La prossima sfida sarà sicuramente una delle più difficili contro una delle migliori formazioni del girone. Sono una squadra fisica e ben organizzata ma noi vogliamo fare la nostra partita e giocarcela fino in fondo."

R.N.IMPERIA - AN BRESCIA 15-4

(6-0; 4-1; 2-2; 3-1)

IMPERIA - Sowe cap., Platania, Martini, S.Amoretti 3, A.Amoretti 2, Mirabella 3, Rosta 2, Comba 2, Ferraris, Accordino 3, Iazzetta, Sattin, Giai. All.: Stieber

BRESCIA - Fanelli, Usanza, Facchinetti 1, Scifoni, Bovo, Testa, Serra, Vitali 1, Casali 1, Buizza, Barbieri 1, Vitali, Fiorese. All.: Calderara

Note: uscita per limite di falli Testa (B) nel terzo tempo. Sup. Num: Imperia 3/9 + tre rigori realizzati; Brescia 1/4