Pallanuoto: nella serie A2 femminile, alla Cascione c'è Rari Nantes Imperia - AN Brescia

Oggi alle 17, la Cascione punta i riflettori su Rari Nantes Imperia - AN Brescia. Le giallorosse tornano tra le mura amiche dopo il successo convincente sulla Locatelli di otto giorni fa.

Le ragazze di Stieber hanno la ghiotta occasione di accomodarsi momentaneamente nelle zone alte della classifica. Ma servirà una prestazione attenta e di sostanza nella IV° giornata del campionato di Serie A2, girone Nord.

Di fronte arriva A.N. Brescia che non ha ancora collezionato punti in questo campionato ma, fondandosi su una difesa solida, ha saputo tenere testa al Varese, alla Locatelli ed al Como nelle prime uscite.

L'appuntamento per tutti i tifosi è alle ore 17 di oggi, domenica 16 febbraio, alla Piscina Cascione di Imperia per sostenere le Rari-Girls.

A dirigere l'incontro sarà il signor Savino.