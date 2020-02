Pallanuoto, Serie B. Rari Nantes Imperia, Rapallo Nuoto superato 10-7: giallorossi in risalita

PALLANUOTO: SERIE B MASCHILE

RARI NANTES IMPERIA-RAPALLO NUOTO 10-7

La Rari Nantes Imperia maschile supera per 10-7 il Rapallo Nuoto e si rilancia nel campionato di Serie B.

Buona partita per i giallorossi di coach Fratoni tra le mura amiche della 'Cascione', ottenendo la seconda vittoria consecutiva e salendo a quota 6 punti in classifica.

Sabato prossimo gli imperiesi saranno in scena in quel di Piacenza, compagine che naviga in fondo alla classifica.

Risultati 5a giornata: Locatelli-Andrea Doria 8-3, Dinamica Torino-Lerici 4-8, Chiavari-Piacenza 10-10, Rari Nantes Imperia-Rapallo Nuoto 10-7

Classifica: 13 Lerici, 12 Locatelli, 10 Sori, 9 Rapallo Nuoto, 8 Andrea Doria, 6 Rari Nantes Imperia, 6 Dinamica Torino, 3 Sestri, 1 Chiavari, 1 Piacenza