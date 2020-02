Per la Canottieri Sanremo, Poker d'oro a Montecarlo nel Campionato Euromediterraneo di Coastal Rowing (foto)

La Canottieri Sanremo ha conquistato 4 ori nella prima tappa del Campionato Euromediterraneo di Coastal Rowing svoltasi a Montecarlo.

L'oro più prestigioso é stato conquistato nella categoria minimes, sui 3.000 metri, dal Quattro di Coppia di Roberto Strazzulla, Alberto Strazzulla, Simone Zaffanelli, Nicholas Van Kleef, timoniere Simone Cardone, con ampio distacco di quasi 1 minuto sul temuto Cannes Mandelieu e sui padroni di casa del Monaco.

Oro in categoria senior per il 4 di coppia RosaSanRemo di Arianna Cioni, Amanda Lattuada, Manuela Bongiovanni, Matilda Gabbiani, tim. Massimo Flore davanti al Monaco ed a Sanremo 2 (Garello, Crespi, Porcellana, Taggiasco, tim. Van Kleef.

Sempre nei senior bronzo per il doppio di Dina Sovnoska e Desy Negri, alle spalle di Boucaire e Cassis, con un po' di rimpianto per l'argento conquistato sulla linea di arrivo trasformato in terzo posto per una penalità.

Due Ori nei master per il doppio femminile (Ricci e Filippi) ed il 4x+ Mix (Battaglia, Sibona, De Mar co, Toti, tim. Flore), argento per il doppio Mix (Papendieck, Alberti).

Buon esordio di stagione ma lontano dal podio per gli altri equipaggi matuziani: 4x+ maschile senior (Flore, Pochì, Crotta, Cardone, tim. Bongiovanni), singolo (Marco Gallo), 4x+ Master M eq. 1 (Battaglia, Sibona, Valcelli, Toti tim. Filippi), 4x+ Master M eq. b (Sartoris, Gabbiani, Pirrone, Puppo, tim. Laura) e l'eserdiente 4x+ Master F (Trentinella, Iaconis, Ricci, Laura, tim. Gabbiani).

Grande soddisfazione per il Coach Renato Alberti ed il Presidente Sergio Tommasini ed ottime speranze per la prossima regata del Circuito che si svolgerà a Marsiglia il 1 marzo.