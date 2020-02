Sanremo Baseball, l'inizio della stagione è positivo. Ma la società ha dovuto rinunciare alla Serie B

La nuova stagione agonistica del Sanremo Baseball inizia con due ottime notizie dopo la delusione – da parte del Club e di tutta la tifoseria – per la forzata rinuncia a partecipare al campionato di serie B.

La promozione era stata conquistata sul campo lo scorso 29 settembre 2019 (con la vittoria dei Play Off contro il Porta Mortara) mentre la rinuncia è stata determinata dal solito annoso problema: la mancanza di sponsor.

La prima notizia è che Paolo Brezzo – ruolo di lanciatore ed uno degli uomini di punta annoverati tra gli atleti del Club sanremese – è stato richiesto in prestito dal GODO Baseball che partecipa al campionato di serie A1.

Il 28enne atleta (che ha giocato nella prima squadra del Sanremo Baseball dal 2009 al 2016, nell’Ares Milano nel 2017 e nel Bollate dal 2017 al 2019) vanta nel proprio palmarés due “Play Off” in serie A2 con il Bollate (2018 e 2019), due promozioni in serie B con il Sanremo (2011 e 2014) ed una convocazione in Nazionale Juniores (2010).

La seconda è che il club ha appena visti convocare due propri atleti da parte della Nazionale di baseball; si tratta di Tarassi Gioele e di Catalano Donato. La FIBS - con l'obiettivo di preparare al meglio la WBSC U15 Baseball World Cup che si giocherà in Messico dal 14 al 23 agosto – li ha convocati sabato 29 febbraio a Reggio Emilia per partecipare ad un raduno di selezione dell'Italia U15 guidata dal manager azzurro Roberto De Franceschi, coadiuvato dal pitching coach Luca Martignoni, dai coaches Mario Mascitelli, Claudio Corradi, Alberto Furlani e Leonardo Mazzanti e dal team manager Alessandro Cappuccini.

Grazie ragazzi! Un sincero “in bocca al lupo” da tutto il Sanremo Baseball.