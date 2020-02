Atletica. AS Foce Sanremo, fine settimana importante per il sodalizio matuziano

Un fine settimana ricco di ottimi risultati per l'AS Foce Sanremo, nelle gare di Bra, Genova e Montecarlo.

Monaco Run. Nel Principato i risultati positivi in casa AS Foce arrivano con primi tre posti della competizione occupate da tre atlete sanremesi. A trionfare è Giulia De Cristofaro, seconda piazza per Chiara Fiorili e chiude il podio Iris Fortugno. Tra le cadette spiccano i secondi posti di Alessia Laura e Andrea Garibbo. Nella categoria Seniores brilla Miriam Bazzicalupo, vincitrice nei 10 km femminili, mentre in campo maschile Luca Olivero ha dominato la prima serie del 5.000 metri terminando 27° assoluto. Ottimo anche il 1° posto di Alessandro Castagnino nei 10 km. Domenica prossima, in quel di La Spezia, ci sarà la seconda campestre che prelude alla finale nazionale.

Bra. Nel palazzetto di Bra erano in scena i cadetti della AS Foce Sanremo. Nicole Crescente, dopo le batterie dei 60 metri,è andata in finale correndo sui suoi livelli, ma giungendo quarta. Ottimi i due ostacolisti Simone Enotarpi e Antonio Genova: Simone ha corso in batteria in 9"47 arrivando secondo e in finale nell'eccellente tempo di 9"10 e salendo sul podio al terzo gradino, mentre Antonio è settimo. Chiaramente soddisfatto il loro paziente tecnico.

Genova. Infine a Genova, accompagnato del tecnico Flavio Magurno, l'allievo Raffaello Rizzolio (lanciatore del martello) è giunto terzo lanciando l'attrezzo a 29 metri.