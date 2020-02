Pallacanestro: derby sempre sul filo del rasoio, alla fine vince il Bki Compass ad Ospedaletti

Ospedaletti-BKI Compass 72-75

BKI Compass: Fossati L 18, Fossati A 9, Mancuso 14, Rotomondo, Spinelli 14, Moraglia 6, Lo Mastro, Damonte 2, Michelis 5, Viale 2, Donati, Lamce 5. Coach Pionetti. Ass. Carbonetto.

Bc Ospedaletti: Iamundo, Zunino S. 6, Blasetta 10, Formica, Olivari 10, Bedini 18, Colombo 26, Arnaldi 2, Di Vincenzo. Coach Lupi. Ass. Archimede.

Bel derby quello in scena ad Ospedaletti, dove sono proprio i padroni di casa ad iniziare al meglio la gara scavando, già nel primo quarto, un solco di 10 lunghezze a proprio favore. Nel secondo quarto invece regna l’equilibrio ed Imperia va a riposo sul meno nove. Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi BKI restano in partita senza perder lo spartito ed il piano gara, riducendo il gap a meno 5 lunghezze a dieci minuti dalla fine. Nell’ultimo quarto riescono poi a mettere la freccia per il sorpasso, concludendo il match sul 72-75.

"È stata una bella partita equilibrata e corretta - commenta coach Pionetti - Siamo contenti di raccogliere due punti meritati. Ne avevamo già lasciati e regalati troppi in passato e sapevamo di non potercelo più permettere.

Oltre al discorso classifica , dato che questa vittoria ci consente di agguantare proprio Ospedaletti a 12 punti, è stato un successo che ripaga il nostro gruppo per i sacrifici e la serietà che c’è sempre stata in palestra, anche nei momenti più difficili. Ora testa a Loano, sappiamo che sarà un altro match durissimo, ma sappiamo che vogliamo continuare a migliorarci e a fare bene, dando come oggi compattezza ed ancor più continuità nei 40 minuti di gioco”.