Calcio, Promozione. Ventimiglia-Loanesi 8-1: granata scatenati, gli highlights di una sfida a senso unico (VIDEO)

PROMOZIONE: VENTIMIGLIA-LOANESI 8-1

Il Ventimiglia supera in larga misura la Loanesi e con un netto 8-1 si regala la terza vittoria consecutiva rilanciandosi a ridosso della zona playoff nel campionato di Promozione.

Il successo sui savonesi non è mai stato in discussione, grazie alla giornata di grazia di Ventre (quattro reti), Alfonso Rea, Salzone e Danilo Rea (doppietta). Inutile per gli ospiti il rigore realizzato da Cavalier.

Riviviamo tutto quello che è accaduto tra granata e rossoblu negli highlights del match realizzati da Franco Rebaudo.