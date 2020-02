Calcio, Serie D. Borgosesia-Sanremese si giocherà in anticipo. Sempre più vicina la svolta tecnica

In casa Sanremese si stanno vivendo ore agitate, viste le dimissioni di mister Nicola Ascoli, arrivate subito la sconfitta interna contro il Real Forte Querceta.

Situazione calda. Il tecnico si è accorto che qualcosa non stava girando e ha voluto fare questo primo passo,anche se la società matuziana deve ancora decidere se accettarle o respingerle. Ma chi nel caso potrebbe sostituire Ascoli in panchina? Al momento non ci sono soluzioni fattibili, visto che la stagione va verso la conclusione, ma sono tanti i nomi accostati alla panchina bianocazzurra.

Borgosesia-Sanremese. Da segnalare che la partita del prossimo turno sul campo del Borgosesia sarà disputata dai matuziani in anticipo: fischio d'inizio sabato 22 febbraio alle ore 15.