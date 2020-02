Pallamano, Serie B. Team Schiavetti Imperia, superato 33-20 il Città Giardino Torino

Domenica pomeriggio al PalaSancamillo per la seconda giornata di ritorno di serie B arrivava la forte formazione del Città Giardino Torino capace sabato scorso di costringere al pari sul proprio campo la capolista Ferrarin Milano negli ultimi secondi della partita.

La formazione piemontese dopo 10 minuti del primo tempo conduceva per 4 a 3 , ma i giovani camillini con un break di cinque goal ribaltano il risultato portandosi in vantaggio e mantenendolo fino alla fine della prima frazione chiudendo per 15 a 10.

Nel secondo tempo i ragazzi Andrea Sambusida giocano una bella pallamano con spettacolari giocate e contropiedi veloci senza tralasciare la difesa dove chiudevano tutti i varchi ai terzini avversari . Nuovamente un break di sette reti a dieci minuti dalla fine chiudeva definitivamente la gara e dava la possibilità allo staff imperiese di far giocare tutti i ragazzi e vincendo nettamente per 33 a 20 .

"Sono soddisfatto del risultato - commenta il mister Andrea Sambusida - ma dovevamo chiudere prima la partita . Abbiamo lasciato troppo spazio di manovra ai nostri avversari sia nel primo che nel secondo tempo fino a 10 minuti dalla fine quando abbiamo incanalato l'incontro dalla nostra parte come abbiamo fatto altre volte, ovvero oltre che con il fisico anche con la testa. Un bravo va anche ai nostri due portieri Raul Madara e Massimo Moisello che hanno fatto delle parate importanti , e ci hanno aiutato lanciando contropiedi precisi . Ora una settimana di riposo e il 1 marzo avremo la trasferta a Vigevano" .

"Devo ringraziare il numeroso pubblico - sono le parole del Presidente Giovanni Martini - ogni partita giocata in casa ed a volte anche in trasferta non fanno mai mancare il loro calore per questi giovani ragazzi che ci stanno dando delle belle soddisfazioni. Sono cresciuti molto e questo grazie allo staff che li segue dal nostro mister Andrea Sambusida , il suo vice Tonino Luppino ed il preparatori dei portieri Piero Torielli".

Giocatori scesi in campo: Raul Madara e Massimo Moisello portieri, Matteo Bottino 1 goal, Matteo Cerisara 4, Alessandro Cucè 9, Gabriele Decanis, Lahbyeb Mohamed, Riccardo Luppino 5, Andrea Lurgio 2, Daniele Martino 1, Edoardo Polisciano 3, Alessandro Riano 1, Lucio Sasso 1, Francesco Saulino 2, Pietro Tambone 1, Matteo Tucci 3.