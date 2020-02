Arti marziali. Judo Sanremo, capolavoro di Valentina Palagi: è d'oro al Grand Prix di Reggio Emilia

Continua l'ottimo momento del Judo Sanremo, con gli atleti allenati dal Tecnico Nicola Gianforte protagonisti in terra emiliana nello scorso fine settimana.

Capolavoro di Valentina Palagi. Il capolavoro arriva dalla giovane Valentina Palagi, classe 2008, che al Grand Prix di Reggio Emilia (categoria Under 13 -57 kg) sfodera una prestazione perfetta conquistando la medaglia d'oro. Sfortuna ma buona tecnica per Federico Iezzi (categoria Under 15 -38 kg) che cede la vittoria ai punti per un'ingenuità.

Soddisfatto il tecnico Nicola Gianforte: "I ragazzi stanno facendo un ottimo percorso impegnandosi sia in allenamento che in gara, grazie allo staff del Budo Sanremo e della Daruma Brazilian Jiu Jitsu vengono seguiti al meglio nel loro percorso. Questo weekend siamo poi particolarmente contenti del lavoro sinergico messo in atto con il Budo di Genova che Sabato ha conquistato con Ginevra Revelli l'oro nella European Cup Under 18 di Fuengirola"