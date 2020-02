Arti Marziali: rientrano dall'Emilia Romagna con due ottimi risultati gli atleti del Cs Judo Sanremo

Ottimi risultati per gli atleti del Cs Judo Sanremo, alla prima tappa del 'Trofeo Italia' di Riccione 'Grand Prix Emilia Romagna'.

Nicole Di Michele (categoria -57 kg Esordienti B) conferma l'elevato livello conquistando la medaglia d’argento. Passa per sorteggio il primo turno e vince tre incontri su quattro. Perde solo in finale contro una forte atleta romana dell’Harmony Club.

Matteo Mastrorillo (Categoria -55 kg Esordienti B), attualmente tesserato nel dojo KumiaJudo di Druento, passa il primo turno di diritto poi affronta e stravince tre incontri. Al quarto cede il passo e perde per waza-ary (mezzo punto), la posizione già avanzata nel tabellone gli permette di essere ripescato e gareggiare per la medaglia di bronzo. Riesce a vincere ancora due incontri ma un errore tecnico, dovuto ad una gara estenuante ed al cambio di categoria di peso, fa marcare punto al suo avversario che vincendo gli porta via il terzo posto e lo fa posizionare quinto su più di 90 atleti.

Il presidente Andrea Scalzo i tecnici Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo, pienamente soddisfatti di questa prima tappa, affermano: “La gara è stata lunga e faticosa sia per gli atleti che per i tecnici ed i genitori presenti. Ha visto più di 900 atleti impegnati in questa prova che stabilisce insieme alle altre tre i migliori d’Italia per la classe Esordienti B anni 2005-2006 di ogni categoria. Al momento i nostri atleti sono ottimamente posizionati nella classifica provvisoria. Bisogna lavorare ancora duramente per mantenersi al top e la nostra palestra cercherà di essere sempre all’altezza".