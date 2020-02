Moto Club Sanremo: conto alla rovescia per la 74a edizione della 'Due Valli'

Grande lavoro di preparazione, da parte del Moto Club Sanremo, per la 74° edizione della 'Due Valli' che quest'anno si svolgerà su due giorni di gara, comprese le verifiche tecniche del venerdì.

Il 13, 14 e 15 marzo prossimi Arma di Taggia sarà teatro della seconda prova di Campionato Italiano Enduro 'Assoluti d'Italia', che prenderà il via alle ore 8.30 di sabato 14 dal lungomare di Arma dove saranno situati i paddock A (professionisti) e B (tutti gli altri partecipanti). Il parco chiuso, con tutte le moto dei concorrenti, che si prevedono fra 200 e 250, verrà posizionato nel piazzale alla foce del torrente Argentina, e da lì verrà data la partenza della gara.

Si comincerà con la prima prova speciale sulla sabbia dell'arenile di Arma fino alla fortezza. Poi i partecipanti si dirigeranno verso il campo di motocross di Beuzi, dove si svolgerà la seconda prova speciale sul campo. Il percorso si snoderà quindi nell'entroterra di Taggia, per tornare verso il mare a fine giro. La terza prova speciale estrema avrà luogo sulla scogliera di Riva Ligure. Questo percorso si svilupperà su 4 giri per un totale di 180 km, al termine dei quali i concorrenti rientreranno nella zona di assistenza per la sostituzione delle gomme e la preparazione dei mezzi per la gara di domenica.

Il secondo giorno di gara si svilupperà sulla falsariga del primo, con inizio sempre alle ore 8,30. E' prevista la partecipazione di tutti i migliori piloti italiani e stranieri: del campione del mondo ai campioni italiani che si daranno battaglia lungo le 26 prove speciali dislocate sul percorso.

Oltre 100 appassionati stanno già lavorando da tempo per la preparazione del percorso, che quest’anno, a detta di Mario Rinaldi, 4 volte campione del mondo e ispettore di percorso della Federazione motociclistica, sarà particolarmente impegnativo e divertente.

"Vi attendiamo numerosi per assistere alle evoluzioni dei migliori piloti del mondo" dichiarano dall'organizzazione.